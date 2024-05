Tv Talk, puntata oggi, 4 maggio 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Oggi, sabato 4 maggio 2024, alle 15:00 su Rai 3, va in onda una nuova puntata di Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 4 maggio 2024

Nella puntata Lilli Gruber, Roberto Inciocchi e Maria Volpe provano a capire come la televisione stia mettendo in scena il dibattito intorno agli ultimi sviluppi legislativi sull’interruzione di gravidanza.

Inoltre, spazio alla toccante testimonianza di Franco Di Mare sulla sua malattia, portata proprio questa settimana in tv con un’intervista che ha molto colpito il pubblico. La presenza di Paolo Bonolis in studio con Massimo Bernardini è poi occasione per approfondire il suo modo di fare televisione e la sua lunga carriera.

Con Gianna Nannini si analizza “Sei nell’Anima”, il nuovo biopic sulla sua vita. Insieme all’artista, ospite anche la giovane attrice Letizia Toni che la interpreta nel film. Infine, Roberto Bolle parla del suo rapporto con la televisione: che bilancio fa di questi anni da divulgatore della danza nel piccolo schermo? Intervengono nel corso della puntata anche il produttore discografico Stefano Senardi, e i giornalisti Riccardo Bocca e Paolo Giordano.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.