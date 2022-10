Tv Talk, puntata oggi, 29 ottobre 2022: ospiti

Oggi, sabato 29 ottobre 2022, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 29 ottobre 2022

Nella quinta puntata, dopo l’anteprima dedicata all’esordio da conduttore di Aldo Cazzullo con il suo programma Una Giornata Particolare, si procede con un’attenta analisi del nuovo stile mediatico di Giorgia Meloni, prima donna presidente del Consiglio in Italia.

Massimo Bernardini con gli ospiti Paolo Petrecca, direttore di RaiNews24, la giornalista Francesca Fagnani e la linguista Valeria Della Valle, si sofferma in particolare su un elemento comunicativo che ha creato molto dibattito su tutti i media: la scelta di farsi indicare al maschile, “Il Presidente”.

La presenza del cantautore Ron, di Stefano Bollani e di Valentina Cenni è poi l’occasione per un approfondimento sulla seconda stagione di Via dei Matti n°0 e su una tendenza televisiva sempre più evidente: il revival musicale.

Spazio poi a Milly Carlucci e al successo del suo Ballando con le Stelle: grazie alla capacità di costruzione del cast e alla costante presenza di spunti narrativi, il programma quest’anno sembra dettare l’agenda dell’intrattenimento su social network e altre trasmissioni tv.

Infine, con Alessandro Tiberi, il ritorno dopo dodici anni di una serie cult: Boris 4. Ad arricchire il dibattito in studio anche Luca Dondoni de La Stampa, Marta Cagnola di Radio24 e lo storico della tv Giorgio Simonelli.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.