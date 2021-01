Torna oggi, sabato 23 gennaio 2021, alle 15:15 su Rai 3, Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 23 gennaio 2021

Nella puntata di oggi, con Antonio Di Bella e Barbara Serra, si analizzerà l’insediamento del nuovo presidente americano Joe Biden, un avvenimento storico vissuto tra il rito e lo show vero e proprio. Con due direttori come Andrea Vianello ed Enrico Mentana, invece, si torna in Italia per interrogarsi sugli ultimi sviluppi di una crisi di governo in diretta tv. Con lo stesso parterre, poi, spazio al racconto televisivo delle vaccinazioni, tra importanti testimonial e consuete polemiche.

Dopo i ReTVeet -l’imperdibile rubrica che ripropone i momenti televisivi clou della settimana- Flavio Montrucchio, conduttore negli ultimi tempi di ben tre programmi, è al centro di un focus sulla sua stagione tv. La presenza di Selvaggia Lucarelli in studio è, invece, l’occasione per un approfondimento sulla sua recente intervista ad Antonio Ciontoli e per indagare il grande fascino che la cronaca nera esercita non solo sulla tv generalista, ma anche sulle nuove piattaforme.

Infine, con Serena Rossi e Fabio Canino, si analizza Mina Settembre, ultimo successo della fiction di Raiuno, e lo show di Fiorella Mannoia La Musica che gira intorno. Ad arricchire il dibattito in studio, anche Vania Colasanti, Claudia Rossi e Giorgio Simonelli.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.