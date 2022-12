Tv Talk, puntata oggi, 3 dicembre 2022: ospiti

Oggi, sabato 3 dicembre 2022, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 3 dicembre 2022

Nella decima puntata, si dedica l’apertura alla tragedia di Ischia che, questa settimana, ha svelato la fragilità sia del territorio sia del nostro sistema mediatico. Con Paolo Celata, Francesca Fagnani e Riccardo Bocca, spazio alla parabola comunicativa di Aboubakar Soumahoro: i social network e la televisione stanno improvvisamente prendendo le distanze dal neodeputato, benché abbiano contribuito in maniera decisiva alla sua ascesa mediatica.

Dopo gli immancabili ReTVeet, l’imperdibile rubrica che ripropone i momenti tv clou più recenti, in studio si analizza la stagione di Belve alla presenza della sua conduttrice, mentre Luca Barbarossa e Andrea Perroni svelano i meccanismi che hanno ormai reso Radio2 Social Club una certezza anche della mattina televisiva.

Francesco Paolantoni è invece al centro di un approfondimento sulla sua annata tv, costellata –come non mai– da numerose partecipazioni in programmi differenti. Infine, con Marco Ardemagni e Filippo Solibello, un focus su Rai Italia, la nuova offerta Rai in grado di raggiungere in ben 174 paesi, con produzioni originali e in lingua inglese. Ad arricchire il dibattito in studio anche Maria Volpe del “Corriere della Sera” e Claudia Rossi de “il Fatto Quotidiano”.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.