Tv Talk, puntata oggi 23 aprile 2022: ospiti

Oggi, sabato 23 aprile 2022, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 23 aprile 2022

Nella ventisettesima puntata, Domenico Iannacone torna per svelare i segreti della nuova edizione di Che ci faccio qui, approdato in prima serata. Con lui e Barbara Alberti, poi, si analizzano i talk show che in questi giorni stanno provando a interrogarsi in modo diverso sulla guerra, fra pacifisti a ogni costo e sostenitori della resistenza armata. Insieme allo storico della tv Giorgio Simonelli e a Marta Cagnola di Radio24, spazio a un ricordo di Catherine Spaak, protagonista della tv italiana con Harem, mentre la presenza di Cristiana Capotondi è l’occasione per affrontare la serie Le fate ignoranti, tratta dal celebre film di Ferzan Ozpetek.

Dopo gli immancabili ReTVeet –l’imperdibile rubrica che ripropone i momenti televisivi clou più recenti- Enrico Papi è al centro di un approfondimento sul suo nuovo programma Big Show. Infine, con la psicologa e psicoterapeuta Elisa Vianello, un focus sul curioso esperimento tv di cui è protagonista: Come una volta–Un amore da favola, dating show ambientato ai primi dell’Ottocento. Ad arricchire il dibattito in studio anche Riccardo Bocca e Francesco Canino di Panorama.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.