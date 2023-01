Tv Talk, puntata oggi, 28 gennaio 2023: ospiti

Oggi, sabato 28 gennaio 2023, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 28 gennaio 2023

Dopo l’anteprima dedicata alla trasmissione Quante Storie, il programma approfondisce il racconto mediatico sulle proteste ambientaliste che, anche a livello internazionale, stanno coinvolgendo le nuove generazioni.

Poi, ancora il caso Matteo Messina Denaro: a più di dieci giorni dalla cattura, la tv si sta concentrando su dettagli della latitanza e della sua vita privata molto particolari. Si sta andando oltre la notizia? A discuterne in studio Giorgio Zanchini, Riccardo Bocca e la “iena” Gaetano Pecoraro. Proprio con quest’ultimo, inoltre, spazio a un focus su Le Iene, fra i programmi più popolari in casa Mediaset.

Dopo gli immancabili ReTVeet, la rubrica che ripropone i momenti tv clou più recenti, con Nunzia De Girolamo si analizza la nuova stagione del suo Ciao Maschio appena ripartito, mentre Alessandro Preziosi svela i retroscena di Black Out–Vite Sospese, la serie in onda in questi giorni su Raiuno. Ad arricchire il dibattito in studio anche Saverio Raimondo, Marta Cagnola di Radio24, Luca Dondoni de La Stampa e Maria Volpe de Il Corriere della Sera.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.