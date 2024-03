Tv Talk, puntata oggi, 23 marzo 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Oggi, sabato 23 marzo 2024, alle 15:00 su Rai 3, va in onda una nuova puntata di Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 23 marzo 2024

La puntata si apre con i giornalisti Maria Cuffaro, Francesco Specchia e Mia Ceran e un quesito: quali sono stati, in Italia, i contraccolpi mediatici delle elezioni russe? La presenza di Lunetta Savino è poi l’occasione per affrontare la fiction Studio Battaglia, appena ripartita con la seconda stagione su Raiuno, mentre Maria Di Biase e Corrado Nuzzo parlano del loro lavoro, attualmente suddiviso tra tv generalista, piattaforme, radio e teatro.

E ancora, con Gabriele Corsi una pagina dedicata alla musica in televisione: il successo di The Voice Senior a una settimana dalla puntata finale e il ritorno del suo Don’t Forget the Lyrics, giunto alla quinta stagione.

Infine, La Seconda Vita di Marcello Masi, un programma che racconta in modo sorprendente la terza età. Non mancherà “ReTVeet”, la rubrica che ripropone i momenti tv clou più recenti, e nel corso della puntata interverranno anche Pino Strabioli, Riccardo Bocca, Luca De Gennaro e Grazia Sambruna.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.