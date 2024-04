Tv Talk, puntata oggi, 27 aprile 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Oggi, sabato 27 aprile 2024, alle 15:00 su Rai 3, va in onda una nuova puntata di Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

La puntata si apre con Paolo Del Debbio per analizzare il suo modo di fare televisione. Poi, con Massimo Cirri di Radio 2 e lo storico della tv Giorgio Simonelli, spazio alle celebrazioni del 25 Aprile: come sono state raccontate dalla televisione? La presenza del professore Andrea Maggi sarà inoltre l’occasione per un bilancio su Splendida Cornice di Geppi Cucciari.

Giorgio Mastrota sarà al centro di un focus sulle sue ultime avventure televisive. Infine, con la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi, un approfondimento su Voci Fuori dal Coro: un programma dedicato ad alcune figure femminili nella storia della musica, realizzato in modalità crossmediale e fruibile sia come prodotto video sia come podcast. Non mancherà “ReTVeet”, l’imperdibile rubrica che ripropone i momenti tv clou più recenti.

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.