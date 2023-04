Tv Talk, puntata oggi, 22 aprile 2023

Oggi, sabato 22 aprile 2023, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 22 aprile 2023

La puntata comincia con il racconto mediatico originatosi dalla rottura tra Carlo Calenda e Matteo Renzi. Il programma ospita poi il conduttore di Detectives Pino Rinaldi e la iena Antonino Monteleone.

A seguire, un approfondimento su uno dei casi di cronaca nera più discussi nella storia recente: la strage di Erba è tornata sotto i riflettori per la richiesta di revisione del processo. Che ruolo ha avuto la tv? E come dovrebbe comportarsi ora? Inoltre, la presenza di Gaia Tortora è l’occasione per ripercorrere la vicenda giudiziaria e televisiva che travolse suo padre Enzo, 40 anni fa.

Dopo gli immancabili ReTVeet, la rubrica che ripropone i momenti tv clou più recenti, con Enrico Papi si analizza l’Isola dei Famosi –ripartita proprio questa settimana con lui nel ruolo di opinionista di punta– e Pechino Express, l’altro reality in cui i vip sono alle prese con situazioni estreme fuori dagli studi televisivi.

L’attore Alessandro Tersigni è invece al centro di un focus su Il Paradiso delle Signore, la soap opera divenuta una vera colonna del pomeriggio di Raiuno. Infine, Beppe Convertini svela i meccanismi del successo di Linea Verde. Ad arricchire il dibattito anche Saverio Raimondo, Maria Volpe del Corriere della Sera, Daniela Ercolani di Telesette e lo storico della tv Giorgio Simonelli.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.