Tv Talk, puntata oggi, 15 ottobre 2022: ospiti

Oggi, sabato 15 ottobre 2022, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 15 ottobre 2022

Nella terza puntata, Monica Maggioni commenta il rinnovamento del Tg1. Con Riccardo Iacona e l’attore Umberto Orsini, inoltre, spazio al racconto televisivo degli ultimi giorni di guerra: quanto è complicato documentare l’escalation bellica che si sta vivendo?

Dopo un focus sulla carriera di Angela Lansbury, la leggendaria “Signora in giallo” appena scomparsa, in studio con Fabio Canino si discuterà del caso tv di questa settimana: lo scontro tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli, avvenuto durante Ballando con le Stelle ma proseguito ancora sui social e in altre trasmissioni.

Un’ampia pagina sarà dedicata a Carlo Conti, ripercorrendo le tappe fondamentali della sua lunga storia televisiva e scoprendo le novità di scrittura in questa stagione di Tale e Quale Show. Infine, con gli attori Valentina Carnelutti (5 Minuti Prima) e Mattia Carrano (Prisma) si affronterà una tendenza che sta avanzando nel racconto seriale: sempre più contenuti mettono al centro gli adolescenti. Ad arricchire il dibattito in studio anche la scrittrice Guia Soncini, Riccardo Bocca, Maria Volpe del Corriere della Sera e Claudia Rossi de Il Fatto Quotidiano.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.