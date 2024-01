Tv Talk, puntata oggi, 20 gennaio 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Oggi, sabato 20 gennaio 2024, alle 15:00 su Rai 3, va in onda una nuova puntata di Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 20 gennaio 2024

Tra gli ospiti, Serena Bortone, per parlare del suo programma Che Sarà, tra le novità di Rai 3 di quest’anno. Con lei, Francesco Specchia e lo storico della tv Giorgio Simonelli, spazio alla drammatica vicenda della ristoratrice Giovanna Pedretti di Sant’Angelo Lodigiano e al cortocircuito mediatico che si è generato, travolgendo social, carta stampata e televisione.

Al centro della seconda parte Ciro Priello e Fabio Balsamo, che sveleranno i meccanismi della prima serata di Rai 2 The Floor, mentre Valerio Lundini racconterà come ha concepito le inchieste surreali del suo Faccende Complicate, disponibile su RaiPlay. Ospite in studio anche Flavio Montrucchio, da quest’anno alla conduzione del cooking show Cook40.

Non mancherà un’attenta analisi del nuovo programma di Virginia Raffaele Colpo di Luna e i “ReTVeet”, la rubrica che ripropone i momenti tv clou più recenti. Interverranno anche Maria Volpe, Marta Cagnola e Diego Passoni.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.