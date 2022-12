Tv Talk, puntata oggi, 10 dicembre 2022: ospiti

Oggi, sabato 10 dicembre 2022, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 10 dicembre 2022

Nell’undicesima puntata, sono ovviamente numerosi i tempi trattati, dall’attualità all’intrattenimento, sempre analizzati tramite la lente dei mass media e in particolare della televisione.

In questa puntata si parlerà, tra i vari argomenti, di politici che passano alla tv, fino a Sanremo 2023 ed all’annuncio dei Big fatto da Amadeus. Ospiti Nicola Savino, Francesca Fialdini, Barbara Serra, Andrea Scanzi, Pablo Trincia, Lella Costa, Riccardo Bocca, Marta Cagnola, Paolo Giordano e Fabio Dragoni.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.