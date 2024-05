Tv Talk, puntata oggi, 18 maggio 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Oggi, sabato 18 maggio 2024, alle 15:00 su Rai 3, va in onda una nuova puntata di Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 18 maggio 2024

Le ultime cronache dal fronte ucraino con l’offensiva russa e con lo scontro tra Biden e Trump che sta catalizzando l’attenzione dei media internazionali. Si apre con uno sguardo al di fuori dell’Italia: Massimo Bernardini ne parla con Monica Maggioni, Giovanni Floris e Francesco Costa.

La presenza di Piero Chiambretti è poi l’occasione per commentare il suo ritorno in Rai dopo 22 anni con Donne sull’Orlo di una Crisi di Nervi, il nuovo show di prime-time che lo vede protagonista. Inoltre, Milly Carlucci in collegamento sarà al centro di un’analisi de L’Acchiappatalenti, un nuovo format creato da lei per la prima serata di Rai 1.

Infine, un approfondimento sulla comicità in compagnia di Katia Follesa, da poco partita con Comedy Match, la trasmissione che vede due squadre di comici sfidarsi a colpi di risate. Durante la puntata saranno rivelate le nomination per i Tv Talk Awards, gli ambitissimi premi dedicati alle migliori novità televisive dell’anno. Interverranno anche Riccardo Bocca, Marta Cagnola, Mia Ceran, Barbara Serra e Maria Volpe.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.