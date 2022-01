Tv Talk, puntata oggi 15 gennaio 2022: ospiti

Oggi, sabato 15 gennaio 2022, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 13 gennaio 2022

Nella tredicesima puntata, si comincia con il sentito ricordo tv di David Sassoli, grazie anche alla presenza di Maria Cuffaro e Marco Damilano, amici e colleghi giornalisti nella prima parte della sua esperienza lavorativa. Sempre con loro e con Manila Gorio si affronta il caso Djokovic, una vicenda che ha ormai assunto i tratti di un intrigo internazionale da un lato e di una telenovela dall’altro.

Poi, con Chiara Francini e Giorgio Simonelli, un focus sulla presenza di persone transgender nella nostra tv, partendo proprio da alcuni episodi emersi in questa settimana. Inoltre, Marco Paolini spiega i meccanismi del suo nuovo esperimento in prima serata La Fabbrica del Mondo, mentre Alessandro Borghese è al centro di un’analisi del suo programma cult 4 Ristoranti.

Il personaggio emergente sotto la lente di Tv Talk questa settimana è Pierpaolo Pretelli. Oltre al suo percorso televisivo, con lui e con Beatrice Dondi de L’Espresso si approfondiscono anche le forti polemiche che hanno investito il Grande Fratello Vip negli ultimi giorni. Gran finale con Nicola Savino in studio: conduttore in questa stagione di ben tre programmi fra Rai e Mediaset, svela i segreti di questa forte trasversalità televisiva.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.