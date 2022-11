Tv Talk, puntata oggi, 26 novembre 2022: ospiti

Oggi, sabato 26 novembre 2022, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 26 novembre 2022

Nella nona puntata, l’apertura della puntata è dedicata alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: lo sforzo mediatico per sensibilizzare su questo tema sta cambiando qualcosa? se ne parla con Emma D’Aquino e Michela Murgia.

L’attrice Luisa Ranieri è invece al centro di un focus sulla sua carriera nel piccolo schermo – costellata di ruoli femminili dal carattere molto forte – e sul suo ultimo esperimento tv: Food Wizards, un ambizioso cartone animato trasmesso da Rai Yoyo.

Spazio poi a Nino Frassica: da Don Matteo al tavolo di Fazio, passando per Il Collegio e i programmi sulle piattaforme, Frassica sembra funzionare in qualsiasi contesto televisivo. Cosa lo rende così trasversale?

Con Sara Simeoni, Jury Chechi e la direttrice di Rai Sport, Alessandra De Stefano, inoltre, un approfondimento sul più grande evento televisivo globale dell’anno: i Mondiali di calcio in Qatar trasmessi in esclusiva dalla Rai. Katia Follesa, infine, svela i meccanismi del format Celebrity Hunted, appena ripartito con la sua terza edizione. Ad arricchire il dibattito in studio anche Massimo Cirri di Radio 2, Marta Cagnola di Radio24 e lo storico della tv Giorgio Simonelli.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.