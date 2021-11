Tv Talk, puntata oggi 13 novembre 2021: ospiti

Oggi, sabato 13 novembre 2021, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 13 novembre 2021

Nella sesta puntata, con Luisella Costamagna e Andrea Purgatori si commenteranno gli ultimi sviluppi intorno al Covid: tra déjà-vu televisivi e nuove dinamiche mediatiche, come si sta comportando il piccolo schermo? Si parlerà, poi, dell’ultima stagione della telepolitica, sempre più intrecciata al genere dell’emotainment.

Oltre agli immancabili ReTVeet –la rubrica che ripropone i momenti televisivi clou della settimana-, Camila Raznovich svelerà i meccanismi della nuova edizione del Kilimangiaro, ormai un classico della domenica pomeriggio, mentre Massimiliano Gallo sarà al centro di un’analisi della fiction Imma Tataranni di cui è stato protagonista.

Gran finale con Fiorella Mannoia per analizzare la sua nuova avventura alla conduzione di un programma in seconda serata su Rai3 e, con l’attrice Martina Catuzzi, spazio ai monologhi al femminile in televisione. Ad arricchire il dibattito in studio Luca Dondoni de La Stampa, Marta Cagnola di Radio24, Beatrice Dondi de L’Espresso, Maria Volpe del Corriere della Sera e lo storico delle televisione Giorgio Simonelli.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.