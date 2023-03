Tv Talk, puntata oggi, 18 marzo 2023

Oggi, sabato 18 marzo 2023, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 18 marzo 2023

Il primo confronto in Parlamento tra la premier Meloni e la segretaria del Pd Schlein, due leader politiche che stanno rilanciando, nel racconto mediatico, la classica contrapposizione tra destra e sinistra, apre la puntata. Ne parlano Maria Latella, Claudio Sabelli Fioretti e Francesca Fagnani, che commentano anche il genere dell’intervista, a partire proprio dal programma Belve, da poco approdato in prima serata.

Dopo gli immancabili ReTVeet, l’imperdibile rubrica che ripropone i momenti tv clou più recenti, Francesco Arca racconta la sua esperienza in Resta con Me, la nuova fiction di Raiuno ideata da Maurizio De Giovanni.

La seconda parte di Tv Talk è dedicata ad Antonella Clerici. Con lei si analizza la sua stagione, tra il quotidiano È Sempre Mezzogiorno, e le prime serate The Voice Senior e The Voice Kids, per poi osservare una tendenza televisiva sempre più diffusa: gli spin off, ossia i programmi che derivano direttamente da format già esistenti.

Infine, un focus con Camila Raznovich: oltre al suo Kilimangiaro, ormai un classico della domenica di Raitre, anche quest’anno è al timone de Il Borgo dei Borghi, divenuto a tutti gli effetti un marchio di qualità per i piccoli paesi italiani. Ad arricchire il dibattito in studio anche Marta Cagnola di Radio24, Francesco Canino di Panorama e lo storico della tv Giorgio Simonelli.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.