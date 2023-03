Tv Talk, puntata oggi, 11 marzo 2023

Oggi, sabato 11 marzo 2023, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 11 marzo 2023

La puntata parte con il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi per analizzare la nuova stagione di Sapiens–Un Solo Pianeta. Con Pif e Mara Maionchi, inoltre, spazio a un tema che sta creando dibattito anche nei talk show più seri della nostra tv: l’utilizzo degli insetti come alternativa alimentare.

Poi, un approfondimento sui programmi di cui sono protagonisti gli ospiti: da un lato, lo sguardo curioso di Pif nel suo Caro Marziano; dall’altro, il racconto al femminile di Quelle Brave Ragazze con Mara Maionchi affiancata da Sandra Milo e Marisa Laurito.

La seconda parte del programma è dedicata a Paolo Bonolis, al quale sono sottoposti i ReTVeet di questa settimana per una disamina attenta dell’offerta tv. La presenza di Bonolis è anche l’occasione per svelare i meccanismi di scrittura che si celano dietro Avanti un Altro, trasmissione preserale da lui ideata e condotta.

Infine, con Brenda Lodigiani e Herbert Ballerina un focus su Lol, appena ripartito con la terza stagione. Ad arricchire il dibattito anche Riccardo Bocca, Maria Volpe del Corriere della Sera, Diego Passoni di Radio Deejay e Claudia Rossi de Il Fatto Quotidiano.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.