Tv Talk, puntata oggi, 9 marzo 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Oggi, sabato 9 marzo 2024, alle 15:00 su Rai 3, va in onda una nuova puntata di Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 9 marzo 2024

La puntata si apre con un focus sul programma Chi l’ha Visto?, un punto di riferimento per il pubblico televisivo. Con l’inviato Francesco Paolo Del Re, il conduttore Massimo Bernardini analizzerà il recente giallo di Ischia e ripercorrerà i 35 anni di storia della trasmissione condotta da Federica Sciarelli.

Sarà poi la volta del cantante e conduttore Nek, al centro di un approfondimento sul suo Dalla Strada al Palco appena ripartito, mentre Giovanni Ludeno – alias Antonio Forte – svelerà i meccanismi di una delle fiction più amate del momento, Le Indagini di Lolita Lobosco.

Spazio inoltre alle tre interviste femminili che hanno segnato questa settimana: Chiara Ferragni da Fabio Fazio, Barbara D’Urso da Mara Venier e Veronica Lario da Maria Latella, che interverrà in studio. Tra gli ospiti, anche i giornalisti Mia Ceran, Riccardo Bocca, Maria Volpe, Stefano Zurlo e Claudia Rossi.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.