Tv Talk, puntata oggi, 11 maggio 2024

Oggi, sabato 11 maggio 2024, alle 15:00 su Rai 3, va in onda una nuova puntata di Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 11 maggio 2024

La puntata si apre con Luisella Costamagna, Barbara Serra e lo storico della tv Giorgio Simonelli: dopo sette mesi di conflitti, la tv come sta raccontando il complicato scenario in Medio Oriente? Poi due grandi personaggi ospiti in studio: Nicola Savino che, oltre a commentare il suo nuovo programma Tris per Vincere, fornirà un attento sguardo sulla televisione degli ultimi tempi e Gerry Scotti, specialista dei game-show, appena ripartito con La Ruota della Fortuna, ma anche protagonista di un’annata tv molto ricca.

Inoltre, in vista della finale di sabato sera, Gabriele Corsi aggiorna il pubblico su tutte le novità di questo Eurovision Song Contest 2024. Infine, Pablo Trincia è al centro di un’analisi sul suo ultimo reportage Essere Umani.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.