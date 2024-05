Tv Talk, ultima puntata oggi, 25 maggio 2024: il saluto di Massimo Bernardini

Seguici su Whatsapp - Telegram

Oggi, sabato 25 maggio 2024, alle 15:00 su Rai 3, va in onda l’ultima puntata di Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 25 maggio 2024

Ultima puntata per Massimo Bernardini, che lascia il programma dopo 542 puntate, quasi 1000 ore di trasmissione e oltre 5000 ospiti in studio, passando il testimone dalla prossima edizione a Mia Ceran. Nella prima parte dell’ultima puntata con Enrico Mentana, Giorgio Zanchini e Francesco Specchia, spazio a un bilancio su quest’anno di informazione televisiva e al caso – divenuto fortemente mediatico – di Chico Forti.

La presenza di Antonella Clerici è poi l’occasione per un’analisi della sua ricchissima stagione tv. Durante questo gran finale di stagione, inoltre, sono assegnati i Tv Talk Awards 2024, gli ambitissimi premi dedicati alle migliori novità televisive dell’anno: Miglior novità come “Programma di informazione”, Miglior novità come “Programma di intrattenimento”, “Miglior novità nella “Fiction”, “Momento Cult della stagione Tv” e “Personaggio rivelazione” dell’anno.

A votare, una doppia giuria: la stampa, con le firme più autorevoli dei giornalisti di settore; e il pubblico che, sui profili social del programma, ha espresso migliaia di preferenze. Dunque due premi – della stampa e del pubblico – per ogni categoria.

Nel corso della puntata intervengono anche Enrico Ruggeri, Claudia Rossi, Luca Dondoni, Saverio Raimondo, Diego Passoni, Riccardo Bocca e Giorgio Simonelli. In collegamento interviene per un saluto anche Angelo Mellone, direttore dell’Intrattenimento Day Time.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.