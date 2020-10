Tv Talk, gli ospiti del 3 ottobre 2020

Torna oggi, sabato 3 ottobre 2020, alle 15:15 su Rai 3, Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 3 ottobre 2020

Nella prima parte, con Alan Friedman e Francesco Costa, si analizza il confronto politico della settimana con protagonisti Trump e Biden: è stato un vero duello all’americana oppure, anche oltreoceano, la telepolitica sta cambiando linguaggio?

Obiettivo, inoltre sulla nuova stagione di La Vita in Diretta, alla presenza di Alberto Matano, quest’anno conduttore unico del programma. Con lui e Gianluigi Nuzzi, inoltre, si parla del ritorno della cronaca nera in tv, riaccesa dal caso della giovane coppia di Lecce assassinata dall’ex coinquilino. Con Mauro Coruzzi, Lella Costa ed Ema Stokholma, spazio anche a un tema molto discusso in questa settimana: le polemiche sul body-shaming e sulla percezione mediatica del corpo delle donne, tra social network e televisione.

Inoltre, gli immancabili “reTVeet” – l’imperdibile rubrica che ripropone i momenti televisivi clou della settimana; Enrico Papi e il suo nuovo game-show musicale; i cambiamenti della televisione –e del fare televisione– ai tempi del Covid. Ad arricchire il dibattito in studio anche Marta Cagnola, Giorgio Simonelli e Claudia Rossi.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.