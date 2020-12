Tv Talk, gli ospiti del 19 dicembre 2020

Torna oggi, sabato 19 dicembre 2020, alle 15:15 su Rai 3, Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 19 dicembre 2020

Nella puntata di oggi, si analizzerà con Gad Lerner e Veronica Gentili il comportamento della televisione che, a una settimana dal Natale e dalle nuove regole anti-Covid, ha raccontato le costanti oscillazioni della comunicazione politica e dell’opinione pubblica.

Sempre con loro l’analisi dei clamorosi sviluppi del caso Giulio Regeni, in grado di riaccendere l’attenzione mediatica anche sulla vicenda del giovane Patrick Zaki. Ma come sta reagendo l’opinione pubblica fuori dai nostri confini? Risponde da Londra Barbara Serra di Al Jazeera English.

Dopo gli immancabili ReTVeet – l’imperdibile rubrica che ripropone i momenti televisivi clou della settimana – Katia Follesa parla del suo ultimo programma tv in cui mette comicamente in scena, insieme al marito e alla figlia, le sue vicende familiari. Con Luca Bizzarri in studio, anche, un affondo sui confini della satira e sulla libertà del comico a partire dalle polemiche che hanno coinvolto Luciana Littizzetto e Wanda Nara.

Con l’aiuto di Giorgio Simonelli e la sagacia di Giancarlo Magalli, inoltre, due programmi sono al centro della seconda parte di Tv Talk: la nuova stagione di Quelli Che il Calcio e l’esperimento di Raiuno The Voice Senior. Al termine di un anno così complicato anche per la televisione, infine, un bilancio dell’intrattenimento da prima serata, il genere che più di tutti si è dovuto reinventare per continuare a divertire il pubblico a casa.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.