Tv Talk, puntata oggi 16 ottobre 2021: ospiti

Oggi, sabato 16 ottobre 2021, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 16 ottobre 2021

Nella seconda puntata, insieme a Corrado Augias e Giorgio Zanchini, conduttori del nuovo programma Rebus, ci si chiederà quanto sia difficile utilizzare la lente della cultura per leggere il presente. Poi, con la filosofa Michela Marzano, spazio al dibattito politico-mediatico di questi giorni nato dalla protesta contro il green pass: qual è il ruolo della tv nel rappresentare chi rifiuta di vaccinarsi?

La presenza di Raul Cremona è poi l’occasione per ripercorrere la lunga storia che lega la figura del mago alla televisione, mentre l’attore e presentatore Gabriele Corsi svela i meccanismi di racconto del programma Il Contadino Cerca Moglie.

Oltre agli immancabili ReTVeet, la rubrica che ripropone i momenti televisivi clou della settimana, Carlo Cracco è al centro di un’analisi sul suo Dinner Club, mentre con Alessandro Gassmann si commenta il ritorno della fiction I Bastardi di Pizzofalcone e la sempre più frequente liaison degli attori di cinema con i prodotti televisivi. Ad arricchire il confronto in studio, anche Beatrice Dondi, Massimo Cirri e Claudia Rossi.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.