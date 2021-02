Torna oggi, sabato 20 febbraio 2021, alle 15:15 su Rai 3, Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 20 febbraio 2021

Nella puntata di oggi Massimo Gramellini e Veronica Gentili esamineranno le scelte di comunicazione e l’impatto mediatico del primo discorso alle Camere di Mario Draghi. Spazio poi all’altro protagonista televisivo della settimana: un po’ a sorpresa, dopo anni di assenza dal piccolo schermo, Rocco Casalino è stato infatti intervistato in diversi contesti.

Dopo un focus sul programma di Gramellini Le Parole della Settimana, con Nina Palmieri si affronta la caduta dell’ultimo tabù televisivo: il nudo integrale al centro della versione italiana di Naked Attraction. La presenza di Lino Guanciale, poi, è l’occasione per un affondo sul suo lavoro ne Il Commissario Ricciardi e per indagare una tendenza televisiva degli ultimi tempi: come mai molte delle fiction più recenti sono ambientate al sud?

Infine, con Milly Carlucci, ci si interrogherà sul Cantante Mascherato e sulla capacità di questo format di conquistarsi un proprio spazio nell’immaginario tv, tanto da essersi guadagnato anche due parodie in altre trasmissioni. Ad arricchire il dibattito in studio Massimo Cirri, storica voce di Radio2, Maria Volpe del Corriere della Sera e Claudia Rossi del Fatto Quotidiano online.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.