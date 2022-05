Tv Talk, puntata oggi 7 maggio 2022: ospiti

Oggi, sabato 7 maggio 2022, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 7 maggio 2022

Nella ventinovesima puntata, si apre con la politica che torna live e la performance mediatica di Giorgia Meloni. Poi, spazio al caso televisivo della settimana: l’intervista al ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e il grande dibattito che ha suscitato a tutti i livelli nel Paese. In studio proprio Giuseppe Brindisi, autore dell’esclusiva, con Alan Friedman e Lella Costa. Dopo gli immancabili ReTVeet, l’imperdibile rubrica che ripropone i momenti televisivi clou più recenti, con Max Pezzali, Elenoire Casalegno, Riccardo Bocca e Luca De Gennaro di Radio Capital si farà un approfondimento sull’exploit televisivo del Concertone del 1° maggio. Si è anche a pochi giorni dall’Eurovision e questo sarà lo spunto per analizzare se, come sembra, la televisione conceda effettivamente sempre più spazio alla musica. Infine, oltre a un sentito ricordo di Raimondo Vianello a cent’anni dalla sua nascita, la presenza di Benedetta Parodi è l’occasione per un focus sulla storia della cucina nella tv italiana. Ad arricchire il dibattito in studio anche Maria Volpe del Corriere della Sera.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.