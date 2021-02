Torna oggi, sabato 13 febbraio 2021, alle 15:15 su Rai 3, Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 13 febbraio 2021

Nella puntata di oggi si cercherà di capire come la tv stia raccontando la figura di Mario Draghi, diventata centrale nel racconto della politica italiana. Nei talk-show, sia gli ospiti politici sia i giornalisti sembrano esprimere un’insolita concordia nel ritratto del presidente incaricato.

Si tratta di un cambiamento radicale nel racconto della telepolitica? Anche la satira, nonostante l’esigua quantità di uscite pubbliche, non si è lasciata scappare l’occasione, offrendo ai telespettatori –come evidenziato nei giorni scorsi da TvBlog– ben quattro diverse imitazioni di Draghi: è un’ulteriore consacrazione mediatica? Ne parlano in studio Giorgio Simonelli, Alessandro Sallusti e Corrado Formigli. Con quest’ultimo, inoltre, spazio a un’analisi sulla stagione in corso del suo Piazzapulita.

Dopo gli immancabili ReTVeet -l’imperdibile rubrica che ripropone i momenti televisivi clou della settimana- la presenza di Geppi Cucciari sarà l’occasione per un affondo su Che Succ3de?, il programma satirico quotidiano in onda su Rai3, mentre con Fabio Canino si affronteranno le polemiche generate dai numerosi concorrenti espulsi nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Il maestro Pupi Avati, inoltre, svelerà le motivazioni che lo hanno portato a realizzare il suo ultimo film “Lei mi parla ancora”. Infine, Gigi e Ross, freschi concorrenti de Il Cantante Mascherato, ne racconteranno i retroscena. Ad arricchire il dibattito in studio, anche Marta Cagnola di Radio24.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.