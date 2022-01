Tv Talk, puntata oggi 29 gennaio 2022: ospiti

Oggi, sabato 29 gennaio 2022, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 29 gennaio 2022

Nella quindicesima puntata, si parla di violenza giovanile nelle città, tema che ha invaso le cronache degli ultimi giorni: come viene raccontato questo fenomeno in tv? Con Francesco Specchia di Libero e Gene Gnocchi, poi, spazio al commento sulle “maratone quirinalizie” che hanno invaso i palinsesti questa settimana. Dopo gli immancabili ReTVeet –la rubrica che ripropone i momenti televisivi clou più recenti- Enrico Brignano è al centro di un’analisi del suo Un’ora sola vi vorrei, mentre Cristiano Malgioglio svela i meccanismi alla base di Tali e Quali, fortunato spin-off di Tale e Quale Show.

Con Luca Dondoni de La Stampa e Marta Cagnola di Radio24, un affondo su Sanremo: quale artista ha maggiori possibilità di conquistare l’evento televisivo dell’anno? Gran finale con Giorgio Marchesi, protagonista della fiction La Sposa: quali sono gli ingredienti che hanno attratto così tanto pubblico? Ad arricchire il dibattito in studio anche Giorgio Simonelli, storico della Tv, e Claudia Rossi de Il Fatto Quotidiano.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.