Questa sera, venerdì 17 gennaio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Transporter: Extreme. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Transporter: Extreme – Trama

Transporter: Extreme è il secondo capitolo della saga di film d’azione “Transporter”, diretto da Louis Leterrier e prodotto da Luc Besson, che ha debuttato nel 2005.

Trama

Frank Martin (interpretato da Jason Statham) si è trasferito da Nizza a Miami, dove accetta di fare da autista temporaneo per la ricca famiglia Billings. La sua missione diventa più complessa quando il figlio della famiglia, Jack, viene rapito da criminali che hanno un piano sinistro, coinvolgendo Frank in una corsa contro il tempo per salvare il bambino e sventare una minaccia più grande che riguarda un virus letale.

Transporter: Extreme – Cast

Jason Statham nel ruolo di Frank Martin, l’ex mercenario diventato trasportatore professionista.

Alessandro Gassmann interpreta Gianni Chellini, il terrorista colombiano che sta dietro al rapimento di Jack.

Amber Valletta come Audrey Billings, la madre di Jack.

Matthew Modine è Jefferson Billings, il padre di Jack e un importante funzionario governativo.

Kate Nauta nel ruolo di Lola, la fidanzata psicopatica di Gianni.

François Berléand riprende il suo ruolo di ispettore Tarconi, amico di Frank dai tempi di Francia.

