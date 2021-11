Too Large su Real Time: Meghan Crumpler e Vanessa Cross

Lunedì 8 novembre 2021 è andato in onda il primo episodio della prima stagione di Too Large, il reality di Real Time che tratta i casi di persone che vogliono avvalersi della chirurgia estetica per migliorare il loro aspetto sulla scorta di Vite al Limite, ma con protagonista il Dotto Procter al posto di Nowsaradan. Too Large va in onda su Real Time (n.31 DTT) alle ore 21,15. Il titolo della puntata è La Migliore Amica.

Too Large: Meghan Crumpler e Vanessa Cross

Le protagoniste del primo episodio della prima stagione sono Meghan Crumpler e Vanessa Cross. Si tratta di due amiche che condividono dunque la prima puntata con una storia che si intreccia, anche se nel caso di Meghan c’è molta più convinzione di raggiungere l’obiettivo, mentre Vanessa appare subito scoraggiata e poco propensa a rinunciare al cibo per fare dei passi avanti.

Too Large: puntate su Discoveryplus

Potete rivedere la puntata in streaming subito dopo la messa in onda sul Portale Discoveryplus a questo link. Invece qui trovate l’indice di tutte le puntate della stagione, con i relativi protagonisti, e il chi è del Giulio Basoccu.