Too Large è un programma tv della categoria reality al via lunedì 8 novembre 2021 su Real Time. Si tratta di un format che segue il filone delle persone obese in cerca di riscatto. Protagonista è il Dottor Procter, un chirurgo plastico americano del quale trovate la bio più sotto.

Too Large – Puntate, orari e canale

La prima stagione di Too Large va in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) ogni lunedì in prima serata alle 21.25 con due puntate della durata di 45 minuti circa ognuna. È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link. Ecco di seguito presentazione e indice con il riassunto e i protagonisti di ogni episodio.

Prima stagione

Episodio 1 -Meghan Crumpler e Vanessa Cross

Chi è Charles Procter: età, moglie, figli, altezza e peso

Il Dottor Charles Daniel Procter del quale trovate una presentazione completa nel video sotto, si è laureato alla Miami University of Ohio nel 1994 per poi specializzarsi alla University of Georgia in Microbiologia e Biologia Cellulare e in chirurgia alla University of Kentucky. Ha poi avviato la sua carriera professionale nel 2007 con focus sulla chirurgia bariatrica. Nato il 10 gennaio 1972 in Georgia, è sposato da maggio 2021 con la dottoressa Nirali Patel (foto a sinistra) dalla quale ha avuto tre figli: Dillon, Kiran e Kamran. È alto 1,80 per 75 kg di peso.