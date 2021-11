Too Large su Real Time: Corey Phelps 

Lunedì 15 novembre 2021 è andato in onda il secondo episodio della prima stagione di Too Large, il reality di Real Time che tratta i casi di persone che vogliono avvalersi della chirurgia estetica per migliorare il loro aspetto sulla scorta di Vite al Limite, ma con protagonista il Dottor Procter al posto di Nowsaradan. Too Large va in onda su Real Time (n.31 DTT) alle ore 21,15. Il titolo della puntata è In carreggiata.

Too Large: Corey Phelps

Il protagonista del secondo episodio della prima stagione è Corey Phelps. Si tratta di un ragazzo dichiaratamente gay che ha avuto parecchi problemi sia per il peso assunto fin da bambino, sia per il suo coming out in famiglia. Partito da 300 kg, Corey farà grandissimi progressi terminando la puntata a quota 180 chilogrammi e riprendendo anche la scuola e a studiare servizi sociali.

Too Large: puntate su Discoveryplus

Potete rivedere la puntata in streaming subito dopo la messa in onda sul Portale Discoveryplus a questo link. Invece qui trovate l’indice di tutte le puntate della stagione, con i relativi protagonisti, e il chi è del dottor Procter.