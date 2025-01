Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, giovedì 9 gennaio 2025, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda il film Tolo Tolo. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Tolo Tolo – Trama

Tolo Tolo è una commedia drammatica diretta da Checco Zalone, che interpreta anche il protagonista, Pierfrancesco detto Checco. La storia si svolge tra l’Italia e l’Africa. Checco, un giovane pugliese, rifiuta il reddito di cittadinanza e decide di avviare un ristorante di sushi a Spinazzola, ma l’attività fallisce, lasciandolo in debiti.

Per sfuggire ai creditori, si rifugia in Africa, dove trova lavoro come cameriere in un resort di lusso. Qui incontra Oumar, un collega cameriere con il sogno di diventare regista, appassionato del cinema italiano, in particolare di Pier Paolo Pasolini. Quando scoppia una guerra nel paese africano, i due sono costretti a fuggire e si uniscono ad altri migranti nel tentativo di raggiungere l’Europa, vivendo le difficoltà e le avventure del viaggio dei migranti.

Tolo Tolo – Cast

Checco Zalone come Pierfrancesco “Checco” Zalone

Souleymane Sylla come Oumar

Manda Touré come Idjaba

Nassor Said Birya come Doudou

Alexis Michalik come Alexandre Lemaitre

Arianna Scommegna come Nunzia

Antonella Attili come Signora Lella

Gianni D’Addario come Luigi

Nicola Nocella come Avv. Russo

Sara Putignano come Prima moglie di Checco

Diletta Acquaviva come Seconda moglie di Checco

Barbara Bouchet come Signora Inge

Nicola Di Bari come Zio Nicola

