Tim Summer Hits, scaletta e cantanti stasera, 25 luglio 2022

Lunedì 25 luglio 2022, alle 21:20 su Raidue, va in onda la quarta puntata di Tim Summer Hits, il programma musicale estivo che farà tappa in tre differenti località italiane proponendo al pubblico in piazza e da casa la musica dei brani più famosi del momento

A condurre il programma la coppia formata da Andrea Delogu e Stefano De Martino, a cui va il compito di interagire con gli spettatori ed i cantanti, introducendoli sul palco e presentando anche le loro canzoni.

Tim Summer Hits 2022, puntata 25 luglio

Nella quarta puntata del programma, ospitato per la prima volta nel suggestivo borgo di Portopiccolo -che affaccia sul golfo di Trieste, nel comune di Duino Aurisina-, gli ospiti sono Aka7even, Michele Bravi, Coez, Dargen D’amico, Elisa, Elodie, Fedez, Tananai e Mara Sattei, Giusy Ferreri, Francesco Gabbani, Chiara Galiazzo, Raphael Gualazzi, La Rappresentante Di Lista, LDA, Marco Masini, Nek, The Kolors, Tommaso Paradiso, Rettore e Tancredi, Vegas Jones, Nika Paris e Room9.

Tim Summer Hits 2022 in radio

Il programma può essere anche ascoltato su Rai Radio 2, tramite le incursioni dalla Blue Room al palco di Saverio Raimondo. Anche Radio Italia è la radio ufficiale di Tin Summer Hits, per raccontare tutte le emozioni delle serate e anche le curiosità del dietro le quinte. Radio Italia Tv, inoltre, manda in onda le repliche del programma il venerdì sera alle 21:00 ed il sabato alle 09:00.

Tim Summer Hits 2022, come vederlo?

E’ possibile vedere Tim Summer Hits 2022 in streaming su RaiPlay (e sul canale di Radio 2 sulla piattaforma), e sull’app per smart tv, tablet e smartphone