TikTok: Predatori e Prede (titolo originale The TikTok Man: catching a predator) è una storia di un predatore che, in Danimarca, ha usato i social media come piattaforma per condurre le sue attività criminali per oltre un decennio. Le sei puntate del programma andranno in onda su Real Time, canale 31 del digitale terrestre e in streaming sul sito ufficiale dell’emittente, tutte a partire dalle ore 21.20 di giovedì 27 ottobre 2022.

Si tratta di una vera storia di quello che oggi è conosciuto come TikTok Man, un uomo danese che per oltre dieci anni ha usato i social network, principalmente TikTok e Snapchat, per trovare le sue vittime e compiere violenze sessuali. Il tutto fino a quanto Diana Rasmussen si è accorta che l’uomo ha tentato di mettersi in contatto con le sue due figlie, portando la donna a smascherarlo e portare accuse contro di lui in tribunale.

Puntate TikTok: Predatori e Prede

Le sei puntate di TikTok: Predatori e Prede andranno in onda, una dopo l’altra, a partire dalle 21.20 del 27 ottobre. Qui di seguito l’elenco e un breve riassunto di ciascun episodio.

Puntata 1: Diana cerca di fermare l’uomo che sta importunando le figlie. Una donna di nome Cille condivide il racconto della sua terribile esperienza a Copenhagen.

Puntata 2: mentre Diana continua la ricerca per scoprire chi è l’uomo che si nasconde dietro TikTok Man, Nada, una ragazza di 14 anni, racconta di come l’uomo abbia tentato di estorcerle delle immagini.

Puntata 3: in questo episodio è Alena a raccontare come un normale appuntamento online si sia trasformato in un incubo quando l’uomo misterioso l’ha costretta a fare una scelta dalle conseguenze fatali.

Puntata 4: Diana riesce ad avere nuove informazioni sull’uomo misterioso. La donna spera che la presunzione del predatore lo spinga a rivelare la sua identità.

Puntata 5: le autorità raccolgono le accuse contro l’uomo misterioso, ma quando l’imputato deve apparire in tribunale non ci sono progressi sul caso.

Puntata 6: la serie di puntate si conclude con l’arresto dell’uomo, ben 15 anni dopo l’inizio di questa brutta storia.

Chi è TikTok Man

Ad oggi non è nota l’identità di TikTok Man, nonostante l’uomo sia stato accusato, condannato e incarcerato per i crimini sessuali commessi. Da sottolineare che colui che è stato identificato come TikTok Man si è sempre detto innocente.

Tutto quello che sappiamo su di lui è che aveva 28 anni quando Diana ha iniziato la sua battaglia, nel novembre del 2020. Oggi, quindi, ne ha circa 30.

L’uomo è stato processato nel maggio del 2021 a Elsinore, città della Danimarca nella regione di Hovedstaden. Per i reati che ha commesso nel 2019 e nel 2020 è stato ritenuto colpevole di stupro e aggressione sessuale, oltre ad altri crimini sessuali: stando a quanto riportato nel documentario TikTok: Predatori e Prede, nel novembre del 2021 l’uomo è stato condannato a tre anni di carcere dopo essere stato dichiarato legalmente sano di mente.