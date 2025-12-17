The Woman King, film su Italia 1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, mercoledì 17 dicembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film The Woman King. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

The Woman King – Trama

The Woman King (2022) è un epico film d’azione diretto da Gina Prince-Bythewood, non molto accurato storicamente, ma virato verso l’azione e temi di proto-femminismo. Ispirato a eventi reali, il film è ambientato nel Regno di Dahomey (l’attuale Benin) nel 1820-1830. Racconta la storia delle Agojie, un reggimento militare composto esclusivamente da guerriere donne, noto come le “Amazzoni del Dahomey”.

La generale Nanisca (Viola Davis) addestra una nuova generazione di reclute, tra cui la giovane e ribelle Nawi, per difendere il regno dall’impero Oyo e dai trafficanti di schiavi europei. Tra battaglie spettacolari, temi di libertà, sorellanza e redenzione personale, il film mescola azione intensa, coreografie di combattimento mozzafiato e dramma storico. Durata: 135 minuti.

The Woman King – Cast

Viola Davis: Generale Nanisca (protagonista, premio Oscar per la performance potente)

Thuso Mbedu: Nawi (la giovane recluta)

Lashana Lynch: Izogie (guerriera esperta)

Sheila Atim: Amenza (consigliera di Nanisca)

John Boyega: Re Ghezo (sovrano del Dahomey)

Hero Fiennes Tiffin: Santo Ferreira (trafficante portoghese)

Adrienne Warren, Masali Baduza e altre membri del corpo delle Agojie