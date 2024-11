The Voice Kids 3: i giudici

Terminata un’edizione un po’ ridotta di tale e Quale Show (vinta da verdiana Zangaro), torna da stasera, venerdì 15 novembre 2024, in prima serata su Rai1 (per il secondo anno di fila), The Voice Kids, terza edizione della versione junior del talent show musicale targato Rai.

Anche questa stagione sarà condotta da Antonella Clerici, che guiderà la confermatissima giuria formata da Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa. A loro il compito di scovare le voci più meritevoli d’Italia, tra i 7 e i 14 anni.

The Voice Kids 3: quante puntate?

The Voice Kids 3 è composto in totale da sei puntate, composte da quattro sessioni (una più dell’anno scorso) di Blind Auditions, una puntata di sfide e la finalissima. The Voice Kids andrà dunque in onda dal 15 novembre, ogni venerdì, in prima serata su Rai1 fino alla finale del 20 dicembre. Tutte le puntate, dopo la messa in onda, saranno disponibili su RaiPlay.

