Terrybilmente divagante con Teresa Mannino stasera su NOVE

Sull’onda del successo di Sanremo, dove è stata co-conduttrice in una serata, Teresa Mannino sarà nuovamente protagonista su Nove stasera, martedì 20 febbraio 2024, alle ore 21,25. Il suo spettacolo si chiama Terrybilmente divagante.

Terrybilmente divagante – Teresa Mannino

Terribilmente Divagante è uno spettacolo teatrale di Teresa Mannino, portato in scena per la prima volta nel 2012. La pièce è un monologo comico in cui l’artista siciliana affronta con ironia e sarcasmo diversi temi, dalla vita quotidiana alle relazioni sentimentali, passando per le contraddizioni della società moderna.

Teresa Mannino racconta aneddoti divertenti e riflessioni personali, con una comicità spontanea e coinvolgente.

Affronta con leggerezza argomenti come le difficoltà della vita di coppia, i tabù della società, l’invecchiamento e la ricerca della felicità. Lo spettacolo è un viaggio divertente e introspettivo, che invita a riflettere sulle piccole e grandi sfide della vita con un sorriso.

La scaletta di Terribilmente Divagante non è fissa e può variare a seconda della performance. Tuttavia, alcuni dei temi principali affrontati nello spettacolo includono:

Le donne e gli uomini: le differenze di genere, le relazioni sentimentali, la vita da single.

La famiglia: i rapporti con i genitori, i figli, i suoceri.

Il lavoro: le difficoltà del mondo lavorativo, la precarietà, la ricerca di un equilibrio tra vita privata e professionale.

Il corpo: l’invecchiamento, l’alimentazione, l’accettazione di sé.

La società: le ipocrisie, i luoghi comuni, la superficialità.