Lunedì 20 marzo 2023 va in onda la quinta puntata della sesta stagione di Little Big Italy, dedicata per la seconda volta a Marrakech, ma in questo caso ambientata nella Città Nuova della località marocchina. Il programma viene trasmesso su canale Nove (n.9 DTT) alle ore 21,25 ed è presentato dal ristoratore romano Francesco Panella.

La formula è quella della gara tra tre ristoranti italiani all’estero che torna dunque in Europa. Qui trovate orari, puntate di tutte le edizioni e scheda del programma. Gli expat in questo caso sono la nonna toscana Barbara, l’imprenditore sardo Francesco e la volontaria salentina Clara; i ristoranti in gara sono il siciliano La Sicula, Vita Nova e L’Upupa de l’Atlas. Il successo alla fine a chi andrà?

Little Big Italy a Marrakech Città Nuova

Subito dopo la messa in onda troverete su Discoveryplus il video integrale della puntata da rivedere. Nell’attesa ecco il promo dell’episodio.

Metti la cera, togli la cera. Togli i piatti, metti la polenta 😂#LittleBigItaly torna domani sera alle 21:25 in prima TV sul #NOVE pic.twitter.com/PgO6e4KibO — NOVE (@nove) March 19, 2023