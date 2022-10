Tale e quale show 2022: Gilles Rocca è Jon Bon Jovi (video e gallery)

Nella puntata del 21 ottobre di Tale e Quale Show 2022, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche l’attore e modello, nonché vincitore di Ballando con le stelle, Gilles Rocca, nei panni di Jon Bon Jovi con il celebre brano It’s My Life. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Giampiero Mughini” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Sebbene sia stato intonato, vocalmente non somigliava molto all’originale. L’abbiamo preferito le scorse settimane, ma comunque rimane uno dei bravi di questa edizione.

