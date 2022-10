Tale e quale show 2022: Claudio Lauretta è Zucchero (video e gallery)

La puntata del 14 ottobre di Tale e Quale Show 2022, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’esibizione dell’imitatore e comico Claudio Lauretta – l’anno scorso nel cast spesso come giudice aggiunto – nei panni Zucchero/strong>, con il noto brano Senza una donna. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Mario Giordano” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Le scorse puntate ci era piaciuto di più. Nelle movenze era praticamente perfetto, ma vocalmente, per un bravo imitatore come lui, è stato un po’ carente. Comunque lo promuoviamo, ma da lui ci aspettiamo grandi cose nelle prossime puntate.

Potete vedere l’esibizione di Claudio Lauretta di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.