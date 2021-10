Tale e quale show 2021: Ciro Priello è Massimo Ranieri (video e gallery)

La settima puntata del 29 ottobre di Tale e Quale Show 2021, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’attore e comico Ciro Priello, componente dei The Jackal, nei panni di Massimo Ranieri, con il celeberrimo brano Perdere L’Amore. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Lapo Elkann” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Questa settimana la sfida era più alla sua “portata” rispetto alle settimane scorse. Come sempre Ciro ce l’ha messa tutta, ha interpretato alla perfezione il personaggio e vocalmente è risultato abbastanza simile, anche se il trucco non è riuscito a trasformarlo completamente. Comunque molto bravo.

Potete vedere l’esibizione di Ciro Priello di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.

Video Torneo Tale e Quale Show: Ciro Priello – Massimo Ranieri

