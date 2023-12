Squadre Ciao Darwin 15 dicembre 2023: chi è Madre Natura (gallery)

Seguici su Whatsapp - Telegram

Stasera, venerdì 15 dicembre 2023, in prima serata su Canale5 va in onda la quarta puntata della nuova stagione di Ciao Darwin, il celeberrimo show-antropologico della tv, condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Il sottotitolo della nona edizione è Giovanni 8.7 e riprende una celebre frase del Vangelo: «Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra».

La puntata di Ciao Darwin 9 vedrà sfidarsi le categorie della Scienza contro quella dell’Occulto. I due capisquadra saranno Alessandro Cecchi Paone, noto conduttore e opinionista, e Giucas Casella, illusionista e personaggio televisivo.

Le due squadre saranno composte da 20 concorrenti per ciascuna, che si sfideranno in una serie di prove fisiche, mentali e di abilità. Le prove saranno volte a mettere alla prova le conoscenze e le capacità dei concorrenti, e a stabilire quale dei due mondi, quello della scienza o quello dell’occulto, sia destinato a sopravvivere.

Alcune delle prove che i concorrenti dovranno affrontare includono:

La prova dell’equilibrio: i concorrenti dovranno camminare su una fune sospesa a diversi metri di altezza.

La prova della memoria: i concorrenti dovranno ricordare una serie di parole e numeri in un breve lasso di tempo.

La prova della forza: i concorrenti dovranno sollevare un peso o superare un ostacolo.

Ciao Darwin 15/12: chi è Madre Natura?

La Madre Natura di Ciao Darwin in prima puntata era stata la modella russa Aleksandra Korotkaia; in seconda la modella australiana Sarah Shaw in terza la modella rumena Andreea Sasu (le vediamo tutte nella gallery subito sopra). Per quanto riguarda la puntata di venerdì 15 dicembre 2023 si tratta invece di… in aggiornamento)