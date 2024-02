Squadre Ciao Darwin 16 febbraio 2024: chi è Madre Natura (gallery)

Seguici su Whatsapp - Telegram

Stasera, venerdì 16 febbraio 2024, in prima serata su Canale5 va in onda la nona puntata della nuova stagione di Ciao Darwin, il celeberrimo show-antropologico della tv, condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Il sottotitolo della nona edizione è Giovanni 8.7 e riprende una celebre frase del Vangelo: «Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra».

Le due squadre

La sfida del giorno è Tamarri vs Eleganti. Le squadre della nona puntata di Ciao Darwin, andata in onda il 16 febbraio 2024, saranno così composte:

Tamarri

Capitano: Floriana Secondi

Altri concorrenti:

Alessio “Er Baffo”

Jo Squillo

Gianluca Fubelli

Loredana Lecciso

Antonio Zequila

Francesca Cipriani

Pago

Alessandro Cecchi Paone

Roberta Beta

Eleganti

Capitano: Raffaello Tonon

Altri concorrenti:

Manila Nazzaro

Vera Gemma

Patrizia De Blanck

Carmen Di Pietro

Simone Gianlorenzi

Guendalina Tavassi

Filippo Nardi

Graziano Pellè

Aristide Malnati

Rossella Intellicato

Prove di gara

La prova di coraggio “Genitori contro figli” ha visto sfidarsi Jo Squillo contro la figlia Gaia.

La prova di abilità “Gladiatori” con favorito il team dei Tamarri.

La prova di ballo “Tu sì que vales” ha visto esibirsi in coreografie divertenti entrambi i team.

La prova di bellezza “Madre Natura” decreterà l’ovvia vittoria di Francesca Cipriani per i Tamarri e di Manila Nazzaro per gli Eleganti.

Finalea con la proclamazione dei vincitori e con la tradizionale “Gioca Darwin”.

Ciao Darwin 16/2: chi è Madre Natura?

La Madre Natura di Ciao Darwin in prima puntata era stata la modella russa Aleksandra Korotkaia; in seconda e quinta puntata la modella australiana Sarah Shaw, in terza e quarta la modella rumena Andreea Sasu. La sesta puntata invece ha visto l’ingresso di un uomo, ovvero Padre Natura Lukasz Zarazowski, un modello polacco. Nella settima e ottava abbiamo trovato Orian Ichaki, modella israeliana 26enne dai capelli biondi e gli occhi azzurri. Vediamo tutti nella gallery subito sopra.

Madre Natura della nona puntata è… (in aggiornamento).