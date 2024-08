Sotto il sole di Amalfi, film su Canale 5: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, giovedì 22 agosto 2024, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda in prima tv il film Sotto il sole di Amalfi. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Sotto il sole di Amalfi – Trama

Il film ci trasporta sulle splendide coste della Costiera Amalfitana, dove un gruppo di amici si ritrova per trascorrere un’estate indimenticabile. Al centro della storia troviamo Vincenzo, un giovane che desidera chiedere alla sua fidanzata Camilla di andare a convivere. L’atmosfera romantica e la cornice mozzafiato della Costiera fanno da sfondo alle loro speranze e alle loro paure.

Intorno a loro, un cast di personaggi colorati: l’amico inseparabile Furio, sempre alla ricerca di nuove avventure amorose, la madre di Vincenzo, Irene, che non riesce a staccarsi dal figlio e il suo nuovo compagno, Lucio. Le loro vite si intrecciano, dando vita a situazioni esilaranti e commoventi.

Sotto il sole di Amalfi – Cast

Lorenzo Zurzulo nel ruolo di Vincenzo, il giovane innamorato e pieno di speranza.

Ludovica Martino nei panni di Camilla, la fidanzata di Vincenzo, tornata dall’estero.

Davide Calgaro interpreta Furio, l’amico donnaiolo e sempre pronto alla battuta.

Isabella Ferrari è Irene, la madre apprensiva di Vincenzo.

Luca Ward interpreta Lucio, il nuovo compagno di Irene.