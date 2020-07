Sorelle, quante puntate sono?

Quest’estate Raiuno ripropone la fiction Sorelle, andata in onda nella primavera del 2018 e con protagonista Anna Valle nei panni di una donna, importante avvocato che, dopo anni di assenza, torna a Matera, la sua città natale, per indagare sulla misteriosa scomparsa della sorella.

Ma da quante puntate è composto Sorelle? La serie tv, che fa parte di un ciclo di fiction ideato da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, è composta da sei puntate, in onda una a settimana dal 21 luglio 2020. Il finale di serie, quindi andrà in onda il 25 agosto.

Sorelle, la trama

Chiara Silani (Anna Valle) è un avvocato che da tempo vive a Roma. E’ costretta a tornare nella sua città natale, Matera, quando la sorella Elena (Ana Caterina Morariu) scompare in circostanze misteriose. Chiara deve indagare sulla scomparsa di Elena, ma deve anche assistere la madre Antonia (Loretta Goggi), convinta che la figlia sia ancora viva ed a Matera, ed i tre nipoti, Stella (Aurora Giovinazzo), Marco (Leonardo Della Bianca) e Giulio (Niccolò Calvagna).

Durante le indagini, Chiara ritrova Roberto Roversi (Giorgio Marchesi), ex marito di Elena e padre dei suoi tre figli. Tra i due nasce qualcosa, ma Roberto viene accusato dell’omicidio di Elena. Chiara deve dimostrare l’innocenza dell’uomo, mentre la presenza di Elena si fa avvertire in vari modi, convincendo la donna che la madre abbia ragione sul fatto che la sorella sia ancora in qualche modo presente a Matera.