Torna, come da tradizione, l’appuntamento con lo speciale di Soliti Ignoti dedicato alla Lotteria Italia: il 6 gennaio 2021, alle 20:35 su Raiuno, Amadeus presenterà la puntata che, per tutta la prima serata, intratterrà il pubblico con il game che già i telespettatori conoscono e che per l’occasione vedrà numerosi ospiti famosi cimentarsi nell’individuazione delle identità misteriose.

Al gioco, però, si aggiunge anche l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia, i cui biglietti vincenti saranno abbinati ai premi tramite un gioco che vedrà gli ospiti in studio coinvolti. Il primo premio è sempre di 5 milioni di euro.

Ma, come detto, Amadeus non sarà solo in studio: oltre alle identità misteriose, al suo fianco ci saranno degli ospiti particolari: tra questi, Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Serena Rossi, Biagio Izzo, Alberto Matano e Laura Chiatti. A loro il compito di giocare e di individuare, alla fine, il “parente misterioso”. La somma che eventualmente vinceranno sarà devoluta all’Istituto Spallanzani di Roma.

Soliti Ignoti Lotteria Italia 2021, streaming

E’ possibile vedere Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia 2021 in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.