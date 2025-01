Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 4 gennaio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Sing. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Sing – Trama

“Sing” è un film d’animazione musicale che ha conquistato il pubblico di tutte le età. La trama ruota attorno a un teatro che sta per chiudere e a un concorso canoro organizzato da un koala ottimista per salvarlo. Diverse creature, ognuna con una voce straordinaria nascosta, si sfidano sul palco per vincere un premio in denaro e realizzare i loro sogni.

Tra le canzoni eseguite, magistrali I’m still standing di Elton John (cantata al piano dal gorilla) e Shake it off di Taylor Swift con coreografia dei due maiali.

Sing – Cast

Chi sono gli attori (o meglio, le voci originali dei doppiatori)?

Matthew McConaughey nel ruolo di Buster Moon, il koala ottimista e proprietario del teatro.

Reese Witherspoon nel ruolo di Rosita, una maialina casalinga con una passione per il canto.

Scarlett Johansson nel ruolo di Ash, una riccio femmina rockstar.

Taron Egerton nel ruolo di Johnny, un giovane gorilla che sogna di diventare un cantante.

Tori Kelly nel ruolo di Meena, una timida elefantina con una voce potente.

