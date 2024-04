Se potessi dirti addio su Canale5: trama puntata 5 aprile

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, venerdì 5 aprile 2024, alle 21:20 in prima serata su Canale5, va in onda in prima tv una nuova puntata della fiction Se potessi dirti addio con Anna Safroncik e Gabriel Garko. Vediamo insieme la trama, mentre qui trovate il cast e quante puntate sono. Subito sotto il trailer.

Trama puntata 5 aprile

Nella terza puntata di “Se potessi dirti addio”, in onda il 5 aprile su Canale 5, Elena e Marcello si ritrovano a dover affrontare nuove sfide.

Marcello, pur non essendo più un paziente di Elena, continua ad essere aiutato da lei nella ricerca del suo passato. Nuove memorie emergono nella mente di Marcello, ma sono ricordi molto dolorosi che lo tormentano. Questi ricordi sono legati ad un evento traumatico che ha segnato la sua vita e che lui fatica ad affrontare.

Anche Elena si trova ad affrontare una situazione difficile. Ha problemi con le sue figlie, Anita e Arianna, che non sa come risolvere. Le due bambine stanno soffrendo per la morte del padre, Lorenzo, e per la situazione di tensione che si è creata tra la madre e Marcello.

Marcello, consapevole delle difficoltà di Elena, decide di starle accanto e di darle il suo sostegno. Tra i due si crea un’intensa complicità che li porta a chiedersi se sono pronti per approfondire i loro sentimenti. La loro relazione diventa sempre più profonda, ma entrambi sono consapevoli delle complicazioni che la circondano.

Elena è ancora legata al ricordo di Lorenzo e non sa se è pronta per iniziare una nuova storia. Marcello è ancora turbato dai ricordi del suo passato e non sa se è in grado di affrontare una relazione seria. I due protagonisti si ritrovano quindi in un limbo di dubbi e incertezze, divisi tra il desiderio di stare insieme e la paura di soffrire.

La puntata termina con un finale aperto, lasciando allo spettatore il dubbio su cosa succederà tra Elena e Marcello. La loro storia continuerà a svilupparsi nelle prossime puntate, con nuovi colpi di scena e possibili svolte inaspettate.