Se potessi dirti addio su Canale5: trama puntata 4 aprile

Questa sera, giovedì 4 aprile 2024, alle 21:20 in prima serata su Canale5, va in onda in prima tv una nuova puntata della fiction Se potessi dirti addio con Anna Safroncik e Gabriel Garko. Vediamo insieme la trama, mentre qui trovate il cast e quante puntate sono. Subito sotto il trailer.

Trama puntata 4 aprile

Elena (Anna Safroncik) è sconvolta dalla scoperta del diario di Marcello (Gabriel Garko), che rivela un segreto del suo passato che potrebbe cambiare per sempre il loro rapporto. Nel frattempo, Andrea (Thomas Trabacchi) è sempre più convinto che Marcello sia coinvolto nella morte di suo fratello Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e cerca prove per incastrarlo.

Beatrice (Ludovica Martino), combattuta tra l’amore per Marcello e la lealtà verso Elena, si confida con Anita (Giulietta Rebeggiani), che la mette in guardia dai pericoli di questa relazione. Carlo (Marco Cocci), preoccupato per le condizioni di Elena, cerca di starle vicino, ma lei lo respinge.

Marcello, tormentato dai sensi di colpa, cerca di confessare la verità a Elena, ma viene interrotto da un evento drammatico: Arianna (Elena Vitale), la moglie di Andrea, viene rapita.